Телата на 1000 украински войници бяха върнати в Украйна на 17 юли. Според руската страна телата принадлежат на украински граждани, по-специално на военнослужещи, съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници. От щаба отбелязват, че разследващите органи, съвместно с експертните институции на Министерството на вътрешните работи, ще извършат всички необходими експертизи и ще идентифицират репатрираните тела. Припомняме, че на 11 юни в Украйна бяха върнати телата на 1212 загинали защитници - имаше такива, които са загинали в Курска област на Руската федерация, в Харковска, Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област на Украйна.

Още: След "упражненията" на руската пропаганда, че Киев не си иска труповете: Украйна си върна 1212 тела на военни

Също така на 16 юни, в рамките на споразуменията с руската страна от Истанбул, са били върнати телата на още 1245 жертви. Според руската страна всички тези тела принадлежат на украински граждани, по-специално на военнослужещи.

Имаше обаче и украински обвинения, че Москва връща тела на загинали руснаци. Също така Русия вкара в действие пропаганда - че украинците не си искали телата на загиналите военни: Русия връща на Украйна тела на руски войници уж като украинци: Украинският МВР министър шокира с твърдения.

