Объркване сред НАТО за ракетите "Пейтриът" за Украйна, докато Путин убива цивилни и след ултиматума (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия не проявява загриженост за ултиматума на американския президент Доналд Тръмп и няма да промени курса си под новия натиск, пише The New York Times. Това е поредното западно издание, което прави оценка, че заплахата срещу диктатора Владимир Путин едва ли ще проработи. Тръмп му даде срок от 50 дни да сключи "сделка" и да прекрати огъня в Украйна, иначе Руската федерация и търговските ѝ партньори ще се изправят пред 100-процентови мита.

Отделно от това републиканецът заяви, че доставката на ракетите прехващачи "Пейтриът", които бяха спрени временно от САЩ, вече е подновена и те са насочени към Украйна. Германия обаче не може да потвърди, а именно там са ракетите. Пред SRF представител на Министерството на отбраната в Берлин каза, че страната не е наясно с подобна доставка. От военното ръководство на НАТО заявиха пред Reuters, че работят скоростно с Германия за осъществяване на този ход - "колкото може по-скоро".

NYT отбелязва, че Москва ще продължава да се придържа към отдавнашната си позиция, че може да устои на всякакви санкции. Тя ще продължи да преследва военните си цели в Украйна независимо от външния натиск. Хора, близки до Кремъл, твърдят пред изданието, че Путин вижда себе си като победител и не вижда причина да спре без големи отстъпки от страна на Украйна. Reuters също се позова на източници, близки до Кремъл, и съобщи, че вероятно Русия само ще ескалира войната още повече при поставените от Тръмп условия.

Досега Путин все още не е направил публични изявления относно новата позиция на Тръмп. От Кремъл единствено заявиха, че им трябва време да обмислят т.нар. ултиматум, а руският външен министър Сергей Лавров дори имаше смелостта да осмее американския президент: Лавров се присмя на Тръмп: 50 дни, 24 часа. Тръмп отвърна: Може и по-малко от 50 дни (ВИДЕО).

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак смята, че Тръмп може да сложи край на войната в Украйна до края на тази година. Това обаче може да стане при едно условие - ако наложи сериозни санкции на Путин и търговските му партньори, каза той пред The Times. Според Ермак само сериозният икономически натиск може да накара диктатора да осъзнае колко скъпа е всъщност тази война.

"Защо да чакате 50 дни?!", попита изненадан външният министър на Латвия Байба Браже и призова Тръмп незабавно да наложи нови санкции на Русия. "Няма никакви признаци, че Путин иска мир", заяви той по време на форума за сигурност в Аспен, цитиран от Politico. Латвийският първи дипломат смята, че няма смисъл да се дава повече време на "терористите да продължават да извършват нападения и да убиват цивилни".

На този фон словашкият премиер Роберт Фицо, който вече провали 18-ия пакет санкции на ЕС срещу Москва, изпрати писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него той заявява, че страната му „никога няма да подкрепи“ отказа от руския газ, и настоява ЕС да отложи новите санкции: Словакия провали 18-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, Орбан поиска санкции за... Украйна.

Докато все още е в Украйна, американският пратеник Кийт Келог посети тренировъчните съоръжения на Националната гвардия и заводи за производство на дронове. "Видях отблизо как се произвеждат и разработват украински безпилотни самолети. Невероятна иновация, особено в областта на дроновете. Те са водещи в тази нова ера/тип война. Скоростта на иновациите им и възможността за рециклиране са впечатляващи. Нашата отбранителна индустриална база трябва да си вземе бележка и да се адаптира", пише той в X.

Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски същевременно проведе първия си разговор с новия върховен съюзен главнокомандващ на НАТО - генерал Алекс Гринкевич. Сирски потвърди твърдите ангажименти за подкрепа както от страна на САЩ, така и от страна на Алианса, сигнализирайки за засилване на сътрудничеството след неотдавнашните обещания на Тръмп и генералния секретар на отбранителния съюз Марк Рюте.

Отново понижение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 16 юли е имало 160 бойни сблъсъка, което е с 11 по-малко от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 125 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 39 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 33 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5662 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 88 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 4150 FPV дрона "камикадзе", което е с около 280 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 51 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 22 атаки на руснаците. Също толкова сражения са се състояли в Лиманското направление. В Курска и Сумска област са станали 21 сблъсъка, а в Южнослобожанския сектор, т.е. в северната част на Харковска област, включително при Вовчанск - 13. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който прави оценка на база на геолокализирани кадри, руснаците напредват в Харковска област. Те са при завода за добив на нефт в северната част на Вовчанск (североизточно от град Харков), напреднали са и в гориста местност северозападно от Вовчанск. Ако се придвижим по на юг, те имат успехи и югозападно от Грековка, т.е. югоизточно от Борова. Припомнете си анализ и за този сектор от фронта: Путин директно казал на Тръмп, че ще завзема още земи, САЩ може да реагират с далекобойни оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО).

В Лиманския сектор силите на Путин са напреднали югоизточно от Карповка, т.е. северозападно от Лиман и южно от Борова. Има още един потвърден напредък на руснаците на фронта в Украйна за последното денонощие - в Новопавловското направление. Там те са превзели Новохатско, югозападно от Новопавловка. Селището е в Донецка област, на границата с Днепропетровска област, а самата Новопавловка е в Днепропетровска област.

В Сумска област пък украинците си възвръщат още позиции - там те са засилили контрола в западната част на Кондратовка, т.е. на северния фланг на град Суми. Така украинските сили изтласкват останалите в селото руснаци - малка, но стратегическа придобивка в граничния район.

Ukrainian forces have advanced further into Kindrativka, now pushing out remaining Russian troops from the village in Sumy region. A small but strategic gain right on the border. pic.twitter.com/r1gM49qJqZ