Лойд Остин е възмутен, че МНС приравнява Израел и "Хамас"

Остин е изразил своето мнение по време на разговор с израелския си колега Йоав Галант.

Припомняме, че Международния наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и на министъра на отбраната на страната.

Двамата са обсъдили още спешната необходимост от ускоряване на хуманитарната помощ за Газа и значението на защитата на цивилните в Рафа, както и спешното освобождаване на всички заложници.

Министър Остин насърчи израелското правителство да приключи преговорите с Египет за повторно отваряне на пропускателния пункт Рафа и възобновяване на потока от помощ от Египет през Керем Шалом. Секретарят също така се застъпи за ефективен механизъм за преодоляване на хуманитарните и военните операции в Газа.

Секретарят Остин и министър Галант признаха споделения интерес към трайното поражение на "Хамас" и спешното освобождаване на всички заложници и те обсъдиха как най-добре да победят останките на Хамас от Рафах, като същевременно минимизират щетите на цивилните.

I spoke to Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss the ICC's outrageous equivalence of Israel and Hamas, the urgent need to accelerate humanitarian assistance to Gaza and the importance of protecting civilians in Rafah, and the urgent release of all hostages.…