Мелания Тръмп призова за закон срещу "порно отмъщението" в социалните мрежи

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова законодателите да гласуват в подкрепа на законопроект, който ще направи така нареченото "порно отмъщение" федерално престъпление. Законопроектът "Take It Down" ще направи престъпление публикуването в онлайн пространството на реални или генерирани от изкуствен интелект „интимни изображения“, което се случва без съгласието на дадено лице. Законопроектът ще изисква от технологичните компании да премахнат съдържанието в рамките на 48 часа, предаде BBC.

Законодателната инициатива вече е приета в Сената с двупартийна подкрепа, но все още трябва да премине в Камарата на представителите.

„Сърцераздирателно е да станеш свидетел на млади тийнейджъри, особено момичета, които се борят с огромните предизвикателства, породени от злонамерено онлайн съдържание, като дълбоки фалшификати“, каза първата дама в първата си публична самостоятелна изява на новата администрация. ОЩЕ: Изкуствен интелект създаде порнографски скандал в американско училище

В епоха, в която дигиталното взаимодействие е неразделна част от ежедневието, е наложително да предпазим децата от подло и нараняващо онлайн поведение“, каза Тръмп по време на кръгла маса в понеделник.

Инициативите на Мелания Тръмп

Първата дама се фокусира върху онлайн инициативите по време на първия мандат на съпруга си, когато стартира кампанията „Бъди най-добра“ за насърчаване на детското благополучие и онлайн безопасност.

Законопроектът Take It Down изглежда е част от усилията на Тръмп да продължи кампанията "Бъди най-добра"

Първата дама има няколко публични изяви, откакто съпругът й пое Белия дом на 20 януари. Тя рядко участваше в предизборната кампания по време на изборите му миналата година.

Очаква се тя да присъства на съвместната сесия на президента преди Конгреса във вторник. ОЩЕ: Китайките са във възторг от Мелания Тръмп