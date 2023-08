Мъж извади химикал, полицайка го застреля (ВИДЕО, 18+)

На новопубликуваните кадри от полицейските боди камери от убийството на 36-годишния Брандън Коул на 5 август се вижда как полицаят произвежда два изстрела по мъжа, който се е намирал на тротоара. Малко дете и жена са стояли близо зад мъжа, когато офицерът стреля по него и той пада на земята.

Длъжностни лица съобщиха, че съсед се е обадил на 911, за да съобщи за потенциално домашно насилие, в което са замесени Коул, съпругата му и синът му тийнейджър, съобщи "Denver Post". Мат Кларк, полицейски командир, заяви, че съседът е съобщил, че жената може да е била избутана от инвалидната си количка и че Коул е "преследвал" сина си.

Graphic ‼️



Denver officer fatally shoots man, Brandon Cole, feared to have knife as young child stands right behind him.



The “knife” later turned out to be a black marker. pic.twitter.com/HpRscEj1nS