Мъж нахлу в магазин в Охайо и застреля четирима души (ВИДЕО)

Стрелбата е станала в понеделник вечерта, като вследствие на нападението четирима души са ранени и транспортирани в болница. Стрелецът пък е починал от самонараняване, допълва CNN. ОЩЕ: Девет души са в болница след стрелба в САЩ

Мъжът е бил въоръжен с пистолет и след като е застрелял четирима души, е насочил пистолета към себе си.

Полицията не е идентифицирала заподозрения и не е ясно дали е познавал някоя от жертвите в магазина в Бийвъркрийк. ОЩЕ: Поредна масова стрелба в САЩ, четирима души са застреляни във Филаделфия

BREAKING - A large police presence at Walmart in Beavercreek... This has been going on for about an hour now. We are working to confirm from police what happened. pic.twitter.com/asFCzMmHOI