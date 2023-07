Девет души са в болница след стрелба в САЩ

Реагиралите полицаи открили множество хора застреляни навън, близо до кръстовище в града.

Девет души са получили огнестрелни рани, съобщава още полицията. В момента те се лекува тв медицински център MetroHealth. Няма съобщения за смъртни случаи.

Предварителните данни сочат, че заподозрян е открил огън по група хора и след това е избягал от местопрестъплението. ОЩЕ: Поредна масова стрелба в САЩ, четирима души са застреляни във Филаделфия

Nine people have been hospitalized after a suspect opened fire on a group of people in Cleveland, police say. https://t.co/wVd4rSofjf