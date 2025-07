Мъск откри първия си денонощен ресторант Tesla Diner, в който роботи ще обслужват клиентите (СНИМКИ, ВИДЕО)

Най-богатият човек на планетата Илон Мъск поде поредния си бизнес проект. Този път това е денонощният ресторант Tesla Diner, който отвори врати в Лос Анджелис и в който храната и напитките ще се сервират също и от роботите Optimus. Новото заведение е рекламирано като съчетание на "ретро носталгия и футуризъм". Едновременно с това то ще дава възможност и за зареждане на електрически автомобили. Заведението предлага класическо меню с различни хамбургери, хот-дог или други ястия, може да се прочете в профила му в социалните мрежи.

Tesla Diner is retro-futuristic diner & drive-in charging experience all wrapped into one 80 V4 Supercharger stalls are open to all NACS-compatible EVs, making it the largest urban Supercharger in the world pic.twitter.com/CKiNtpqm6Y

Първият етаж и откритата тераса на покрива разполагат с 250 места. Храната и напитките могат да се консумират и директно в колата. А поръчката става като се изтегли специално приложение, което е достъпно на екрана на електрическия автомобил.

I was back at the Tesla Diner this morning, charging and grabbing a cup of coffee. Optimus was down for a bit but suddenly woke up while filming, so I got some up-close shots. You could feel the heat coming off of it, obviously from the processor somewhere. @TheHumanoidHub… pic.twitter.com/opJR47LiES