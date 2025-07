Анди Байрън може да съди Coldplay за видеото, което съсипа живота му

Анди Байрън, бившият главен изпълнителен директор на компанията Astronomer, който беше отстранен, след като беше заснет да се прегръща с колежката си Кристин Кабът по време на концерт на Coldplay, технически може да се опита да съди групата, но според множество правни експерти всяко съдебно дело би било "несериозно". Казусът се появи по време на концерта на Coldplay край Бостън, когато вокалистът Крис Мартин забеляза Байрън и Кабът на екраните на стадиона и се пошегува в микрофона, че "тези двамата или имат извънбрачна връзка, или са много срамежливи". Тази единствена реплика, заснета на видео и широко разпространена в интернет, помогна да се разпалят спекулациите за естеството на връзката им, спекулации, които впоследствие бяха подсилени от съобщенията, че и Байрън, и Кабът са женени.

Meme of the day: Coldplay concert camera catches cheating CEO on big screen



During a Coldplay concert in Boston, the livestream camera accidentally caught a tender moment between Andy Byron, CEO of U.S. tech company Astronomer, and the company’s head of HR, Kristin Cabot.



All… pic.twitter.com/TlcodY9CCv