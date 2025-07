Украинската делегация в Турция се срещна с Ердоган и му благодари, че иска справедлив мир (ВИДЕО)

Украински делегати се срещнаха с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара на 23 юли преди третия кръг от мирните преговори с Русия, съобщи ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак. Дискусиите с делегацията на Москва ще се проведат в Истанбул, където бяха и първите два кръга през май и юни тази година. Очаква се те да започнат днес в 19 ч. киевско (и българско) време в двореца "Чираган".

"Изразихме благодарността си към Турция и президента за последователната им политическа подкрепа и подкрепа в областта на сигурността за Украйна по време на пълномащабната война с Русия", заяви Ермак, който придружава делегацията.

"Оценяваме също така готовността на Турция да предостави платформа за преговори и да подкрепи дипломатическите усилия, насочени към постигането на справедлив и траен мир за Украйна".

⚡️ BREAKING: Ukrainian delegation meets with Erdoğan in Istanbul



🇹🇷🇺🇦"We discussed the security situation, challenges to regional stability, as well as the prospects for further defense cooperation between our countries," said Andriy Yermak.



Negotiations with the Russians will… pic.twitter.com/hAOuVDDvaI