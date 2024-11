Мъск призова американците да гласуват заради евтаназираната катерица

Гласувайте за Пийнът, за свободата. Този призив отправи милиардерът Илон Мъск в платформата Х (бивш Twitter) в навечерието на изборите за президента на САЩ.

Очевидно с призива - Мъск още веднъж изразява своята подкрепа за републиканския кандидат Доналд Тръмп.

Припомняме, че известната в Instagram катерица беше иззета от Държавния департамент за опазване на околната среда от дома на собственика й Марк Лонго. До изземването се стига след сигнали от обществеността за потенциално опасно животно.

Впоследствие агенцията каза, че е убила Пийнът, след като той ухапал служител, участвал в изземването.

Евтаназията на Пийнът обаче стана тема на републиканците в последните дни от кампанията на американските президентски избори. Самият Тръмп бил разгневен от новините за евтаназията на Пийнът.

В платформата на Илон Мъск - Х се появиха многобройни колажи на катерицата и Тръмп. ОЩЕ: Евтаназията на известната в Instagram катерица разгневи Тръмп

