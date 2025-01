Нацистки поздрав от Илон Мъск? Противоречив жест взриви мрежите (ВИДЕО)

Най-богатият човек в света и, по всичко личи, нова дясна ръка на президентът Доналд Тръмп - Илон Мъск смути със свой жест и предизвика огромно внимание в социалните мрежи. Причината - действие с ръката му, което бе оприличено на нацистки поздрав. Той направи жеста по време на речта си на сцената на Capital One Arena във Вашингтон, където благодари на поддръжниците си, че са допринесли за победата на Тръмп, пише CNN.

Милиардерът благодари на тълпата за това, че е "направила така, че това да се случи", преди да постави дясната си ръка върху сърцето си и след това да изпъне същата ръка във въздуха право пред себе си със събрани пръсти на ръката. "Сърцето ми е с вас. Благодарение на вас бъдещето на цивилизацията е гарантирано", каза той. Потребителите в социалните мрежи оприличиха жеста на нацистки поздрав.

Припомняме, че главният изпълнителен директор на „Тесла“ ще бъде съпредседател на консултативна група, чиято цел е да извърши драстични съкращения в правителството на САЩ, наречена DOGE (The Department of Government Efficiency). DOGE има грандиозни цели да премахне цели федерални агенции и да съкрати три четвърти от работните места във федералното правителство.

