Насилие и безредици след зрелищния арест на сина на Ел Чапо (ВИДЕО и СНИМКИ)

В социалните мрежи се появиха кадри от зрелищната акция, като някои от потребителите я определят като филмова сцена от екшън филм с участието на спецчасти, хеликоптери, престрелки, запалени коли, убити 7 спецполицаи и много ранени.

Самият Овидио Гузман, който беше арестуван в северозападния град Кулиакан, е обвинен в ръководене на фракция от прословутия картел Синалоа на баща си, каза министърът на отбраната Луис Кресенсио Сандовал пред репортери. Твърди се, че 32-годишният син, по прякор "Ел Ратън" (Мишката), е помагал в операциите на баща си за трафик на наркотици, откакто Ел Чапо беше екстрадиран в САЩ през 2017 г.

Овидио, превърнал се в ключова фигура в картела "Синалоа" след ареста на баща си, бе задържан за кратко през октомври 2019 г. от силите за сигурност. Скоро след това обаче той бе освободен, за да бъде избегнато кърваво отмъщение от страна на неговия наркокартел, което бе и смущаващ провал за мексиканските власти.

Местните власти призоваха хората да останат по домовете си и съобщиха, че заради сблъсъците училищата и учрежденията са затворени.

В социалните мрежи се появиха видеа, на които се виждат тежки среднощни сражения в Кулиакан, чието небе е осветено от изстрели от хеликоптер. Летището в града също е станало мишена на насилие. Мексиканската авиокомпания "Аеромексико" заяви, че един от самолетите ѝ е бил улучен от изстрел малко преди планиран полет до град Мексико.

