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Обрат преди изборите: Тръмп взе изненадващо решение за важни мита

24 октомври 2026, 13:37 часа 309 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Обрат преди изборите: Тръмп взе изненадващо решение за важни мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за премахване на 50-процентните мита върху определени канадски стоки, включително оборудване и опаковъчни материали за земеделието. Промените влизат в сила на 30 октомври, четири дни преди междинните избори в САЩ, съобщи Reuters. Решението се очаква да подкрепи републиканската сенаторка Сюзън Колинс, която води оспорвана кампания за преизбиране в щата Мейн срещу демократа Трой Джаксън.

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Според Белия дом от митата се освобождават шперплатови плоскости, определени хартиени продукти, машини и хладилни инсталации, опаковъчни каси и картонени кутии, както и пресни и сушени водорасли.

Същевременно Тръмп включи други канадски стоки в списъка на облаганите продукти. Сред тях са килими, бои, шампоани, какао на прах, дървени ковчези, пръчици за сладолед, климатици, фризери, принадлежности за стрелба с лък и канута.

Колинс приветства облекченията, като заяви, че те ще помогнат на производителите на боровинки, картофи, ябълки и морски водорасли в Мейн. "Много от нашите земеделски стопани и производители разчитат на специално оборудване, опаковъчни материали и други продукти от Канада", посочи тя.

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Сенаторът демократ Рон Уайдън определи решението като "отчаян опит в последния момент" да бъде спасена политическата кариера на Колинс. Нейният съперник Джаксън обвини Тръмп, че с търговските си войни е направил живота на жителите на Мейн по-труден и по-скъп.

Икономиките на северни американски щати като Мейн и Мичиган са тясно свързани с Канада. Изборните надпревари за сенатски места в тези щати са важни за усилията на републиканците да запазят мнозинството си в горната камара на Конгреса.

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През август Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски внос на стойност 20 млрд. долара, а Канада отговори с ответни мита. В петък американският президент заяви, че Отава работи за сключването на споразумение. След намеса на републиканския сенатор от Канзас Роджър Маршал, който също се бори за преизбиране, Тръмп оттегли и заплахата си да изключи канадския самолетостроител Bombardier от американския пазар. Тръмп заяви, че канадският производител на самолети ще инвестира 270 млн. долара в САЩ, няколко дни след като се отказа от намеренията си да забрани дейността на компанията в страната.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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