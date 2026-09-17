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Тръмп плаши с още мита, ако ЕС приеме Канада

17 септември 2026, 5:58 часа 833 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Тръмп плаши с още мита, ако ЕС приеме Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че допускането от Европейския съюз (ЕС) на Канада да стане асоцииран член може да бъде "враждебен акт" и заплаши да отговори на предложения ход, като наложи още мита на блока, съобщава АП. Той също така предположи, че САЩ биха могли да прекъснат търговията с Европа в определени области. Тръмп определи перспективата на Канада за присъединяване към ЕС като "смешна" и нарече съседката на Америка "ужасен търговски партньор". Още: Канада застава зад местния бизнес срещу митата на Тръмп

Ужасен търговски партньор

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Канадският министър-председател Марк Карни по-рано увери САЩ, че Канада ще остане ключов партньор, въпреки продължаващата търговска война, довела до влошаване на отношенията между Отава и Вашингтон.

Миналата седмица стана ясно, че Карни проучва възможността страната му да стане "асоцииран член" на Европейския съюз (ЕС).

ЕС, който в миналото не е проявявал гъвкавост по отношение на правилата за членство, е отворен към идеята да предостави на Канада статут на асоцииран член.

Канада и ЕС обсъждат начини за осигуряване на свободно движение на канадски стоки, услуги и работна ръка, ангажирани в стратегически вериги на доставки. Освен това се обсъждат полагането на подводни кабели, съвместното изграждане на центрове за данни, системи за съхранение в облак и нови сателитни мрежи, както и инфраструктура за транспортиране на канадска енергия към ЕС.

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Карни често разговаря с няколко лидери от ЕС, най-вече с френския президент Еманюел Макрон, относно възможността канадците да живеят и работят в ЕС без визи.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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