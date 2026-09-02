Кабинетът "Радев":

Канада застава зад местния бизнес срещу митата на Тръмп

02 септември 2026, 6:59 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Канада застава зад местния бизнес срещу митата на Тръмп

Канадският премиер Марк Карни заяви, че правителството му ще продължи да подкрепя работниците и отраслите, засегнати от американските мита.  Новината беше съобщена след среща с лидери на профсъюзите, на която бяха обсъдени мерки за защита на работните места и предприятията, съобщи АФП. Още: Тръмп: Време е да дадем урок на Канада

"Необосновани" и "непровокирани" мита

Снимка: Getty images

Марк Карни определи американските мита като "необосновани" и "непровокирани".

За целта премиерът обяви допълнителната подкрепа в размер на 7,5 милиарда канадски долара (~5,4 милиарда долара). Тези средства ще отидат при засегнатите от митата на Доналд Тръмп предприятия и работници. "Необоснованите и непровокирани американски мита оказват натиск върху канадските работници и индустрии", посочи Марк Карни.

През август САЩ обявиха, че налагат 50% мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара, след като преговорите между страните се провалиха. Откакто се завърна в Белия дом миналата година, Тръмп предлага съюзникът, с когото САЩ някога поддържаха топли отношения, да бъде погълнат като 51-ви щат.

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Канада отговори на данъците върху вноса на Тръмп, като наложи ответни мита върху американски стоки на стойност 20 милиарда долара, включително за стомана, млечни продукти, уреди и селскостопанско оборудване.

Още: Тръмп обмисля нови мита срещу Канада

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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