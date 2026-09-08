Канада отвърна на удара на митата на Тръмп

Канада потвърди, че ответните мита върху вноса от САЩ ще влязат в сила във вторник, в отговор на запитване от DPA. Мита до 50% ще се прилагат за вноса от САЩ на стойност 20 милиарда щатски долара, включително стоманени и алуминиеви продукти, домакински уреди, селскостопанска техника, целулозно-хартиени продукти и електроника. Още: Тръмп обмисля нови мита срещу Канада

Мярката е в резултат на провала на търговските преговори между Вашингтон и Отава.

Митата на Тръмп

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През август Съединените щати наложиха мита до 50% върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително стикове за хокей на лед, мебели, мед и вино. Това принуди Канада да обяви ответни мерки.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че канадският производител на частни самолети Bombardier вече няма да има право да продава самолетите си в Съединените щати, освен ако не започне производство в страната.

Белият дом не отговори веднага на искане за коментар как Тръмп ще приложи действието или стъпките, които ще предприеме, за да забрани доставките на самолети Bombardier, одобрени от Федералната авиационна администрация на САЩ.

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