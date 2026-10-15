Сделката с Путин не помогна на Тръмп: Резултати от проучване

Резултатите от всеобхватно, представително проучване сред американците, относно отношението им към сделката за дизеловото гориво на американския президент Доналд Тръмп се различават значително от резултатите от анкетата на аудиторията на CNN, за която съобщих преди няколко дни. Те обаче все пак потвърждават основния момент: относително мнозинство от американците не приеха сделката. Припомняме, че в анкетата, организирана от CNN, 95% от участниците гласуваха против споразумението.

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Анкетираните

Анкетираните обаче не бяха произволно избрани американци, а зрители на конкретна програма и само тези, които са се включили доброволно в анкетата. Очевидно е, че резултатите не можеха да се обобщят за цялото американско общество. Сега бяха публикувани резултатите от всеобхватно национално проучване на YouGov, проведено на 14 октомври. Оказва се, че 33% от анкетираните подкрепят хода на Тръмп, докато 40% са против. Само основните поддръжници на президента са „за“; останалите в най-добрия случай се считат за „нерешителни“.

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Разликата, разбира се, не е толкова впечатляваща, колкото в анкетата на CNN, но резултатът все още е неприятен за Тръмп. Споразумението, което той се надяваше да представи като пореден външнополитически успех, беше посрещнато с повече съпротива, отколкото одобрение.

Съотношението противници-поддръжници

Но най-интересното тук не е съотношението на поддръжници и противници, а интензивността на отношението им към сделката. Сред 33-те процента, които подкрепят сделката, само 14% от анкетираните я подкрепят силно. Останалите 19% я възприемат умерено благосклонно. Сред тези, които са против сделката, картината е точно обратната. От 40-те процента, които са против нея, цели 31% са силно против нея. И само 9% са умерено против. С други думи, има повече от два пъти повече силни противници на сделката, отколкото силни поддръжници: 31% срещу 14%, коментира Аббас Галямов за pointmedia.

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Електорални последици

Това обстоятелство може да има значителни електорални последици. Всеки политически стратег знае, че прогнозирането на поведението на избирателите зависи не само от позицията, която заемат, но и от това колко силно я подкрепят. Хората, за които даден въпрос е от фундаментално значение, при равни други условия, са по-склонни да участват в политиката, включително да ходят на урни. Следователно, ситуация, в която поддръжниците на дадено решение са относително спокойни по отношение на него, докато противниците реагират силно негативно, е потенциално опасна за политика, който го е взел. Още повече, тъй като други отговори на участниците в анкетата показват, че въпросът не се ограничава само до конкретна сделка.

Санкциите срещу Русия

57% от американците подкрепят запазването на санкциите срещу Русия, докато само 11% са против. В руско-украинската война 57% симпатизират на Украйна и само 4% на Русия. Съществува обаче обстоятелство, което донякъде смекчава картината за Тръмп. 46% от анкетираните смятат, че намерението на президента при разрешаването на вноса на руско дизелово гориво е било да намали разходите за гориво. Тоест, значителна част от обществото възприема събитията през призмата на собствените си икономически интереси, а не единствено през отношението си към Русия и Украйна. Въпреки това, дори това тълкуване не успя да осигури подкрепата на мнозинството за сделката.

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Изводи

Накратко, картината, която се очертава, е следната: Тръмп е сключил сделка, която относителното мнозинство от американците не одобрява, като тези, които са против нея, са далеч по-решителни от тези, които я подкрепят. За президент, изправен пред перспективата да води партията си през междинните избори за Конгрес, това не е най-приятната комбинация. Особено като се има предвид, че хората често ходят до урните не толкова, за да благодарят на правителството за решение, което им харесва, а за да го накажат за такова, което ги ядосва.

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