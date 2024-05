Опит за атентат срещу Белия дом или нещастие: Катастрофа завърши с един убит

Шофьорът е намерен мъртъв в автомобила, след като се е ударил в портал във външния периметър на комплекса на американското президентство, посочи Сикрет сървис. Веднага са задействани протоколите за сигурност, но няма заплаха за Белия дом, уточни службата.

Самоличността на водача на леката кола засега е неизвестна. Сикрет сървис ще продължи разследването по случая съвместно с вашингтонската полиция, допълни службата.

Органите на реда от своя страна заявиха, че колата се е ударила в преградно съоръжение, което е част от системата за сигурност, подсигуряваща Белия дом. На този етап случаят се разглежда единствено и само като пътнотранспортно произшествие, допълни вашингтонската полиция.

