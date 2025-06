Абсолютно непредвидим: Тръмп с интересен отговор за удар по Иран, който върна лентата към 2016 г. (ВИДЕО)

Всички чакат с нетърпение какво ще каже американският президент Доналд Тръмп за евентуално включване на САЩ във войната на Израел срещу Иран, но републиканецът остава пълна енигма. Пред Белия дом на 18 юни той бързо отхвърли всички подобни въпроси и заяви, цитиран от The New York Times: "Не мога да кажа това. Може да го направя, може и да не го направя. Никой не знае какво ще направя. Но мога да кажа това - Иран има много проблеми и иска да преговаря".

⚡ Trump: “Will I strike Iran? Maybe yes, maybe no”



The U.S. President refused to give a direct answer to the journalist’s question and once again blamed Tehran for being stubborn and unwilling to make a deal pic.twitter.com/Iydqrzl2eb