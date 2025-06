МААЕ: Не сме виждали признаци Иран да работи по ядрено оръжие (ВИДЕО)

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила доказателства, че Иран следва програма за създаване на ядрени оръжия. Това заяви пред CNN генералният директор на ядрения надзорен орган на ООН Рафаел Гроси на фона на разпространяващите се различни оценки за целта на Техеран. "Не сме засичали признаци за систематични усилия, насочени към разработване на ядрени оръжия", твърди той в интервюто.

Още: Абсолютно непредвидим: Тръмп с интересен отговор за удар по Иран, който върна лентата към 2016 г. (ВИДЕО)

IAEA has seen no evidence that Iran is pursuing a nuclear weapons program. “We have had no indication of systematic efforts aimed at developing nuclear weapons,” said IAEA Director General Rafael Grossi in an interview with CNN. pic.twitter.com/k206ViUWmq