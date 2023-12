Оръжие и военна помощ за Украйна от САЩ: Нов проект и караници

Според публикуваното на сайта на Сената, където сега е пренесена битката, има и други пера в обсъжданата военна помощ на Украйна:

Кореспондентът на CNN за Сената Ману Раджу публикува в профила си в Twitter кратък разказ какво е станало на обсъждането на пакета при затворени врати в Сената. Според разказа му, всичко моментално е било торпилирано от лидера на републиканците в Сената Мич Макконъл, който иначе открито показва подкрепа на Украйна:

Макконъл е поискал на висок тон първо да се обсъди финансирането относно граничната сигурност на САЩ, а Чък Шумър, лидерът на демократите, които са мнозинство в Сената, моментално е отвърнал, че ако ще има викане, доникъде няма да се стигне – особено към присъстващи на събитието генерали и обвинения какво правят на обсъждането, а "не пазят границата".

Междувременно, също в личния си профил в Twitter, лидерът на републиканците в Камарата на представителите, които са мнозинство в долната камара на Конгреса, публикува писмо-отговор до Белия дом относно американската военна помощ за Украйна. Така Майк Джонсън отговори на писмо от Белия дом, че няма време и ако не бъде приет военен пакет за Украйна сега, то от новата година американската администрация няма да разполага дори с един цент за Украйна.

По същество писмото на Джонсън припомня стари неща – как е гласуван пакет за Израел в Камарата на представителите (14 млрд. долара), но Джо Байдън и демократите го отхвърлят и как първо трябвало да се осигури сигурността на американската граница, включително със законова промяна – такава била предложена от републиканците преди половин година, но демократите не са съгласни. А ситуацията на границата на САЩ с Мексико била катастрофална – до 14 ноември, 2023 година имало 6,5 млн. нелегални мигранти на югоизточната граница (явно не са пропуснати), без да се броят поне 1,7 млн. души, измъкнали се от граничните власти на САЩ, но преминали границата. Оставал и огромният проблем с фентанила тоест наркотрафика – в периода 2019 – 2022 година има удвояване на умрелите след употреба на фентанил, от 36 359 души на 73 654 души. Освен това – Джонсън иска да знае каква е дългосрочната стратегия на Белия дом за Украйна, с ясно очертани цели, както и отчет за всеки похарчен долар за Украйна.

