Отиде си легендарен актьор от американското кино

Почина д-р Адил Кадъм На 15 февруари почина д-р Адил Кадъм. Това съобщиха на своята Facebook от медицински център "Малчовците". "С дълбока скръб Ви съобщава... Прочети повече

Сегал, който беше номиниран за Оскар за "Кой се страхува от Вирджиния Улф” (1966), починал в Санта Роза, Калифорния, заяви съпругата му. Роден на 17.02.34 г. в малък град в щата Ню Йорк, той учи актьорско майсторство и има малки роли в театрални постановки на Бродуей.Докато по-младите зрители може да го познават като дядо Алберт "Попс" Соломон в телевизионния сериал на ABC "The Goldbergs", дългата му филмова кариера включва главни роли в "The Owl and the Pussycat" (1970) с Барбра Стрейзънд, "The Duchess and the Dirtwater Fox" (1976) с Голди Хаун и "Fun With Dick and Jane" (1977) с Джейн Фонда.В "Кой се страхува от Вирджиния Улф?" той играе млад професор и си партнира с две мегазвезди от онова време - Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър. Сегал спечели награда "Златен глобус" за ролята си в "A Touch of Class"(1973), където се снима с Гленда Джаксън. „Днес загубихме една легенда“, написа в Туитър създателят на сериали Адам Голдбърг.