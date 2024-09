Пентагонът публикува първа снимка на F-35 с оръжие за война с Китай

Пентагонът за първи път показа снимка на стелт изтребителя F-35, носещ противокорабни ракети с голям обсег AGM-158C (LRASM). Снимката е публикувана от Министерството на отбраната на САЩ на 24 септември. Тя показва изпитателен полет на F-35 Lightning II с двойка LRASM под крилата, осъществен от военновъздушната база „Патексън Ривър“, щата Мериленд, на 10 септември.

Противокорабната ракета въздух – земя с голям обсег, която е производна на AGM-158 Joint-Surface Standoff Missile (JASSM), ще осигури на F-35 способността да води бойни действия срещу наземни цели, което, както подчертават от изданието The War Zone, ще бъде особено важно в потенциален конфликт с Китай в Тихия океан.

LRASM – подобно на JASSM – не може да се носи вътрешно от нито един вариант на F-35. Външното носене има неблагоприятен ефект върху "невидимостта" (стелт) на самолета, но това се счита за разумна цена, която трябва да се плати за възможностите на оръжията за прецизна атака на далечни разстояния и неговите собствени характеристики с ниска видимост, които го правят много жизнеспособен.

Както вече е известно, LRASM използва инерционна навигационна система (INS) за насочване и внимателно планиране на маршрута, за да го отведе в близост до целта. По пътя си дотам оръжието използва силно адаптивната си способност за маршрутизиране, което му позволява автоматично да променя курса в отговор на „изскачащи“ заплахи за противовъздушна отбрана. Тези заплахи от своя страна се откриват с помощта на вградения пакет за мерки за електронна поддръжка (ESM) на LRASM. Други актуализации на заплахи се предоставят чрез данни от външни източници, което може да позволи LRASM да работят съвместно за координирани удари.

След като ракетата пристигне в целевата зона, тя активира инфрачервен търсач (IIR) за крайната фаза на полета. Търсачът класифицира целите автономно, като използва предварително програмирани параметри, които се съхраняват в неговата база данни с цели. Усъвършенстваният търсач също така гарантира, че ракетата ще порази кораба в най-уязвимата му точка. Тъй като търсачът е пасивен, той не може да бъде открит от вражески кораби и не може да му се противодейства с радиочестотно заглушаване.

По-рано имаше планове LRASM да има способността да поразява и наземни цели, но флотът по-рано тази година обяви, че се е отказал от тях.

Предвиждат се обаче допълнителни подобрения на LRASM. Версията AGM-158C-3 – която някога е имала възможност за наземна атака – ще включва нов софтуер, подобрена връзка за данни отвъд линията на видимост и подобрена жизнеспособност. Важно е, че той също ще има обсег в съответствие с този на AGM-158B JASSM-ER – според съобщенията в района на 600 мили (965 км). Това се сравнява с обхват между 200 и 300 мили (321 – 482 км) за базовите JASSM и LRASM, въз основа на публично достъпна информация.

Докато LRASM не получи разрешение за пренос от F-35, единственият самолет, способен да използва варианти на ракетата, е F/A-18E/F Super Hornet на ВМС. Усилията за интегриране са насочени и към други платформи на ВМС, включително морски патрулни самолети P-8A Poseidon. Бомбардировачите B-1B на военновъздушните сили също могат да изстрелват LRASM.

