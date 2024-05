Почина най-възрастната стюардеса (СНИМКИ)

Според Асоциацията на професионалните стюардеси Бети Неш започва кариерата си през 1957 г. в авиокомпания "Истърн", която през 1990 година е закупена от "Американ Еърлайнс". В същата авиокомпания тя остава на работа до смъртта си. Неотдавна е диагностицирана с рак на гърдата.

В книгата на рекордите на Гинес е записано, че Бети Неш е родена на 31 декември 1935 г. За първи път се качва на самолет на 16 години и казва, че в момента, когато вижда екипажа, решава, че иска да работи точно това.

На 21 години, когато стъпва на самолет вече като бордна домакиня, президент на САЩ е Дуайт Айзенхауер, а полетите между Ню Йорк и Вашингтон струват 12 долара. "Стюардесите" сервират омари в чинии и раздават цигари на борда .

През януари 2022 г. цените на самолетните билети са доста по-различни, менюто също, а Бети Неш вече има 64 години стаж зад гърба си, с които влиза в книгата на рекордите на Гинес като стюардесата с най-продължителен стаж в света. Тогава тя надминава предишния рекорд с една година.

От Гинес потвърждават днес, че все още нейният рекорд не е по-добре.

Bette Nash, longest-serving flight attendant with a Guinness World Record of almost 70 years in the sky, dead at 88 https://t.co/1QvJF7Mdpb pic.twitter.com/856ZP1IPTi