Погребаха убития кандидат за президент на Еквадор (ВИДЕО)

ОЩЕ: Застреляха кандидат за президент на Еквадор на предизборен митинг (ВИДЕО)



Бившият депутат и журналист, известен с антикорупционните си разследвания, бе застрелян след предизборна проява в сряда вечерта, по-малко от две седмици преди президентските избори, на които се беше кандидатирал.

Relatives and friends of assassinated Liberal Democratic opposition leader and Presidential candidate, Fernando Villavicencio, carry his casket in a funeral procession.



It is suspected the ruling Socialist leader of Ecuador, Rafael Correa, is connected to the assassination, with… https://t.co/5fp7p5qiyK