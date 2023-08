Застреляха кандидат за президент на Еквадор на предизборен митинг (ВИДЕО)

Президентът Гилермо Ласо потвърди новината и се зарече деянието да не остане ненаказано.

Преди това местни медии съобщиха, че Вилявисенсио, бивш депутат, комуто социологическите проучвания даваха 7,5% подкрепа сред избирателите, е бил застрелян по време на предизборна проява в Кито.

„В негова памет и в името на борбата, която той водеше, ви уверявам, че това престъпление няма да остане ненаказано. Организираната престъпност стигна твърде далеч, но сега законът ще се стовари върху нея с цялата си тежест“, заяви Ласо в Туитър.

