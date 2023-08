Пожарът на Хаваите взема все повече жертви, вижте пламъците от самолет (ВИДЕО)

ОЩЕ: Горски пожар на Хаваите взе жертви (ВИДЕО)

Смъртните случаи в град Лахайна, главната туристическа дестинация на острова, са причинени от силните ветрове, които разпалват пламъците.

Хиляди хора бяха принудени да се евакуират от домовете си и беше обявено извънредно положение. Провежда се мащабна операция по издирване и спасяване, като някои хора все още не са открити.

"Едва успяхме да се измъкнем навреме", разказва пред Associated Press Камуела Кавакоа, който във вторник е избягал в евакуационен приют. "Беше ми толкова трудно да седя там и да гледам как градът ми изгаря до основи и не мога да направя нищо", казва той, цитиран от BBC. "Бях безпомощен".

В Мауи са открити пет приюта за евакуация, а по-рано официални лица заявиха, че те са "препълнени" с хора. Островът е популярна туристическа дестинация - посетителите бяха призовани да стоят надалеч.

🚨 JUST IN: Death toll from Maui, Hawaii fires has reached 36



The town of Lahaina looks absolutely apocalyptic. There is practically nothing left.



Winds from a distant hurricane fanned the flames of a wildfire, engulfing the resort town with very little warning.



People fled… pic.twitter.com/sHLVcCxaiv