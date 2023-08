Горски пожар на Хаваите взе жертви (ВИДЕО)

Служители на бреговата охрана на САЩ извадиха от водата поне дузина души, докато службите за спешна помощ бяха затрупани от бедствието, което изглежда е избухнало почти без предупреждение.

ОЩЕ: Активизира се един от най-големите вулкани в света (ВИДЕО)



"С тъга трябва да съобщя, че беше потвърдено, че имаме шест смъртни случая. Все още сме в режим на издирване и спасяване и затова не знам какво ще се случи с този брой", заяви на пресконференция кметът на окръг Мауи Ричард Бисен.

Лейтенант-губернаторът Силвия Люк издаде декларация за извънредно положение и заяви пред CNN, че болничната система на остров Мауи "е претоварена с пациенти с изгаряния". "911 не работи. Мобилните услуги не работят. Телефонните услуги не работят", каза тя.

"Лахайна, туристически град с 12 000 жители в северозападния край на Мауи, лежи в руини. Голяма част от Лахайна на остров Мауи е разрушена и стотици местни семейства са разселени", каза губернаторът Джош Грийн.

Devastation in Maui: 6 killed, coast resembles war zone. #Maui Memorial treating 5, 2 critical; 7 transferred to Oahu. 2,100+ sheltered. Hawaii hit by 80 MPH gusts, little rain. More fires on #Hawaii Island. Prayers for recovery needed🙏#wildfire pic.twitter.com/DBFabkGAHM