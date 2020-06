Полицейски час и в Ню Йорк, но напрежението заради Джордж Флойд не стихва (ВИДЕО)

Black Police Officers at DC protest take a knee pic.twitter.com/a4TtlVnHGi

NOW: They loot a Nike store on 5th avenue in New York., They protest for justice by stealing, no criminals pic.twitter.com/K1S0kMUUI5 — VISION 2020 (@VISION241430242) June 2, 2020

BREAKING: Car runs into police officers during protest in Buffalo, New York; at least 2 injured pic.twitter.com/HDXJeh8W85 — BNO News (@BNONews) June 2, 2020

Incredible.



A sea of protesters in Amsterdam right now honoring #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/AvFMq1r6zh — Sarah Abdallah (@sahouraxo) June 1, 2020

Заявявайки, че "подкрепя мирен протест", Де Бласио написа в Twitter, че е взел решението след консултация с губернатора на щата Андрю Куомо, следвайки лидерите на други големи градове в САЩ, които въведоха комендантски час в опит да ограничат насилието и грабежите.В съвместно изявление кметът и губернаторът заявиха, че градът ще удвои присъствието на полицията, "за да предотврати насилието и имуществените щети", особено в търговски райони, включително Манхатън, където бяха счупени витрини и извършени грабежи през нощта. "Не можем да оставим насилието да подкопае посланието на този момент. Това е твърде важно и посланието трябва да бъде чуто", каза де Бласио. Изказвайки се за MSNBC малко след налагането на полицейски час, губернаторът Куомо изрази опасения, че протестите, привличащи хиляди, могат да разпространят още повече епидемията от коронавируса, чиито епицентър е Ню Йорк. Казвайки, че той стои "зад протестиращите и тяхното послание", Куомо допълни, че "насилието и грабежите, станали в Ню Йорк, са били лоши за града, щата и цялото национално движение, подкопавайки и разсейвайки фокуса от тази праведна кауза."Въпреки мерките, в Бъфало, Ню Йорк, стана нов инцидент - джип буквално разкъса полицейски кордон, като при инцидента има поне двама ранени.Размириците в цялата страна бяха предизвикани миналата седмица от убийството на невъоръжен афроамериканец в Минеаполис. В продължение на девет минути полицай натиска с коляно по врата Джордж Флойд, след като го арестува за предполагаемо закупуване на цигари с фалшива банкнота. Демонстрациите имаше на цялата територия на САЩ, а в някои райони ескалираха в насилие. Протестите излязоха и извън страната - хиляди се събраха в столиците на Холандия и Ирландия в понеделни, съобщи АФП.Като нарушиха ограниченията срещу коронавируса, демонстрантите както в Амстердам, така и в Дъблин носеха плакати с надписи "Black Lives Matter" заради смъртта на Джордж Флойд в Минесота. Протестите, които разтърсват американските градове в продължение на шест нощи, сега се разпространиха по целия свят, като митинги имаше дори в Лондон и Нова Зеландия.Около 3000 протестиращи се събраха в центъра на Амстердам, заставайки близо един до друг, въпреки мерките за социално дистанциране заради коронавируса, съобщиха местните медии.В Дъблин множеството протестира пред посолството на САЩ в понеделник следобед, като хората скандираха името на Флойд и запазиха минута мълчание. Полицията обяви, че между 2000 и 3000 души са участвали в мирната демонстрация.