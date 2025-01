Расте броят на жертвите на пожарите в Лос Анджелис, въздухът е много мръсен (ВИДЕА)

Трагедията в Лос Анджелис придобива катастрофални мащаби. Най-малко 10 души са загинали при пожарите. "Отделът за съдебна медицина е уведомен за 10 смъртни случая, свързани с пожарите. В момента се очаква идентифициране на всички случаи и уведомяване на близките роднини“, се казва в изявлението, цитирано от АФП. В района хората избягват да излизат и да отварят прозорците, защото качеството на въздуха е много лошо.

ОЩЕ: Националната гвардия се включва в гасенето на пожарите в Лос Анджелис (ВИДЕО)

This is Los Angeles USA , not Gaza. More than 15,000 homes were burned in a fire 🔥 The US should focus on solving its own crises instead of funding genocide in Palestine Gaza, Yemen, Syria, Lebanon. #LosAngelesFire #California #Gaza #LosAngeles #PalisadesWildfire pic.twitter.com/wSP6eoQyye

При пожарите има и много ранени. 180 000 души са евакуирани. Разрушени са 2000 къщи. Големите огнища са обхванали площ около 120 квадратни километра. Над 7500 пожарникари се борят със стихията.

Изчисленията сочат, че нанесените от стихията щети са за между 52 и 57 млрд. долара.

BREAKING: The Victory Trailhead in Los Angeles is now a crime scene with one person in custody as the Kenneth Fire spirals out of control, according to NewsNation.



The suspect is believed to have started the fire that has swelled to nearly 1000 acres.



"[LAPD] believes that… pic.twitter.com/T2gNZOhSCV