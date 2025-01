Реч на омраза ако казваш "Свобода за Палестина" - оплаквания от TikTok в САЩ (ВИДЕО)

Реч на омраза - така китайската платформа TikTok, която напоследък е на сериозен прицел, конкретно в САЩ, започна да обозначава видеоклипове, в които се говори за свобода за Палестина и то конкретно с вече прочутата реплика "Свобода/Свободна Палестина". Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Специално оплаквания от случващото са започнали да се изливат масово от потребителите с IP адреси в САЩ - т.е. американският пазар. Именно на Запад - в САЩ, в Западна Европа, имаше множество акции в подкрепа на Палестина, включително в студентски кампуси, но не само - имаше и акции включително в Конгреса, на изслушвания на предишния американски държавен секретар Антъни Блинкен. Много от тях свършваха със силовата намеса на полицията, а немалко бяха брутални и с отношението що се отнася до съдбата на взетите като заложници от "Хамас" израелци след атаката на палестинската терористична организация от 7 октомври, 2023 година.

TikTok started flagging comments containing "Free Palestine" as hate speech. Users from the US began to complain about it en masse



This happened after the recent blocking of the service in the US. Less than 24 hours later, it resumed its work.pic.twitter.com/HQbPHA8hVc