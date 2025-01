Палестинци празнуват примирието по улиците в Газа (ВИДЕО)

Палестинци излязоха на улиците в ивицата Газа, за да отпразнуват примирието, предадоха световните агенции. Тълпи крещяха от радост и натискаха клаксоните на автомобили, описват Ройтерс и Асошиейтед прес. "Щастлива съм. Да, плача, но това са сълзи радост", казва за Ройтерс майката на пет деца Гада в централния град Дейр ал Балах, където е изселена от централния едноименен град на крайбрежния анклав - Газа. "Преродени сме. Във всеки следващ час, в който примирието се бавеше, Израел извършваше ново кръвопролитие. Надявам се сега всичко да е минало", добавя тя.

JUST IN: 🇵🇸🇮🇱 Children in Palestine celebrate the Israel-Hamas ceasefire deal.#Hamas #ceasefire pic.twitter.com/DC9NI5s5bK