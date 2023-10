"Хамас" обяви начало на операция срещу Израел (ВИДЕА)

"Решихме да сложим край на всички престъпления на окупацията Израел. Приключи времето за вилнеенето им, без да бъдат подведени под отговорност. Обявяваме операция "Наводнение в Ал-Акса" и изстреляхме повече от 5000 ракети при първия 20-минутен удар", каза групата.

ОЩЕ: Десетки ракети бяха изстреляни от Газа срещу Израел (ВИДЕА)

Високопоставен военен командир на „Хамас“ призова палестинците навсякъде да се бият.

Терористите от ивицата Газа се опитват да проникнат на територията на Израел с помощта на парашути, лодки и по суша.

Шокиращи видеоклипове, споделяни в социалните медии, показват палестински бойци, които стрелят по минувачи по улиците на Южен Израел, съобщава BBC.

Hamas fighters on the streets in Sderot, Israel. Horrible images coming in, lots of dead and wounded civilians. This is terrorism. pic.twitter.com/VQ8Zl7PSBj

Има съобщения за къщи в Сдерот, превзети от въоръжени лица от ислямистката групировка „Хамас“, която управлява Газа. Израелската армия призова местните жители да останат по домовете си.

Ракетният обстрел започна малко след разсъмване в края на празника Сукот и изненада израелците. В Южен Израел, където са попаднали ракети, горят големи пожари.

На свой ред министърът на отбраната на Израел разпореди призоваването на резервисти за военна служба. Израелската армия обяви "състояние на готовност за война", след масираната ракетна атака от ивицата Газа в събота сутринта. "Израелските граждани в южните и централните райони са длъжни да останат в близост до убежища, а в близост до ивицата Газа – в самите убежищата. В момента началникът на генералния щаб оценява ситуацията и одобрява планове за продължаване на операциите на армията", заявиха от пресслужбата на армията.

Israelis in the south woke up this Saturday to sounds of rockets and shooting in their streets. #Hamas terrorists drove through Israeli towns in the south. Terrifying https://t.co/a3siIGbpJZ