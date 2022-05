САЩ праща противокорабни ракети на Украйна за вдигане на руската морска блокада

Източниците на агенцията казват, че Вашингтон е на път да изпрати два типа мощни противокорабни ракети – Харпун/Harpoon (произведена от Boeing) и Naval Strike Missile (производство на Kongsberg и Raytheon Technologies). Те ще бъдат предоставени или директно от Щатите, или чрез трансфер от европейски партньор на САЩ, който разполага със същите ракети.

Harpoon е предназначена за всякакви метеорологични условия. Два от подмоделите ѝ са крилати ракети. Обикновеният Harpoon използва активен радар за насочване и лети точно над водата, за да избегне защитата на врага. Ракетата може да се изстрелва от самолети, кораби, подводници или батареи за брегова отбрана. Максималният ѝ обсег е около 300 км.

Naval Strike Missile може да бъде изстрелвана от различни платформи срещу различни цели в морето и на сушата. Конструкцията на планера и високото съотношение между тяга и тегло осигуряват на NSM изключително добра маневреност, с която преодолява противовъздушната отбрана на врага. Автономното разпознаване на целта (ATR) на търсещото устройство гарантира, че правилната цел ще бъде открита, разпозната и поразена, в морето или на сушата. Обсегът ѝ е 250 км.

През април Володимир Зеленски призова Португалия да изпрати на украинската армия ракети Харпун, които са с обсег от почти 300 км. Киев обаче е изправен пред няколко пречки, които не позволяват да ги получи – сред тях е ограничената наличност на платформи за изстрелване на ракетите от брега.

Според Reuters – ако Вашингтон предостави по-мощни оръжия, които могат да потопят руските бойни кораби, това ще означава ескалация на конфликта. Киев не пази в тайна, че иска по-модерни американски способности, които да надградят настоящия арсенал от артилерия, ракети Javelin и Stinger и други оръжия. Списъкът на Украйна включва ракети, които биха могли да отблъснат руския флот от черноморските му пристанища, което ще позволи възобновяването на износа на зърно и други селскостопански продукти.

Настоящи и бивши американски служители и източници от Конгреса казват, че има пречки пред изпращането на по-мощни оръжия с по-дълъг обсег на действие в Украйна. Използването им изисква продължително обучение и трудности при поддръжката на оборудването, а и може да доведе до ескалация и по-активно въвличане на САЩ във войната.

Около 20 плавателни съдове на руските военноморски сили, включително подводници, се намират в „оперативната зона“ в Черно море, проред британското Министерство на отбраната. Брайън Кларк, експерт по военноморските въпроси в института "Хъдсън", казва, че между 12 и 24 противокорабни ракети като Харпун с обсег над 100 км биха били достатъчни, за да застрашат руските кораби и да убедят Москва да вдигне блокадата.

Кремъл вече претърпя тежки поражения по флота си, след като флагманът в Черно море – крайцерът „Москва“ – потъна след удар от украински ракети „Нептун“. Русия твърди, че инцидентът с кораба се дължи на пожар вследствие на неизгасена цигара.

Според Reuters – няколко държави от Европа изявяват желание да изпратят Харпун на Украйна и след това да бъдат компенсирани от САЩ, но „никоя от тях не иска да бъде първа“. По-лесна ще е доставката на NSM, тъй като съюзниците от НАТО биха могли да предоставят мобилни наземни установки и бойни глави от Норвегия.

Междувременно Пентагонът обяви, че е одобрил десетия пакет военна помощ за Украйна на стойност 100 милиона долара. Той е предназначен за битката на украинските войници в източната част на страната, където Русия започна нова офанзива.

🇺🇸The U.S. has announced a new $100 Million in Security Assistance for #Ukraine



The package includes:

▪️(18) 155mm Howitzers;

▪️(18) Tactical Vehicles to tow 155mm Howitzers;

▪️(3) AN/TPQ-36 counter-artillery radars;

▪️Field equipment and spare parts.

S.:https://t.co/R3zs5xThQg