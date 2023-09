САЩ ще имат нов главнокомандващ армията: Кой е наследникът на ген. Марк Мили?

Сенатът подкрепи номинацията на президента Джо Байдън за председател на Обединения комитет на началник-щабовете с 83 на 11 гласа.

Още: Мнение от САЩ: На Украйна може да й остават само 30 дни за контраофанзивата

The US Senate has confirmed Charles Brown as the new head of the Joint Chiefs of Staff. This position was previously held by Mark Milley.



Brown will begin his duties on October 1. pic.twitter.com/P7A1CrEadT