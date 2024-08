Сенатор Греъм: Операцията в района на Курск е смела, блестяща и красива (ВИДЕО)

Украинската операция в района на Курск е "смела, блестяща и красива". Това заяви републиканският сенатор Линдзи Греъм в специално видео, посветено на операцията и публикувано в социалната мрежа Х.

Греъм призовава администрацията на Байдън да предостави на Украйна всички оръжия, за да „спечели война, която не може да бъде загубена“.

„Путин започна войната - сритайте му задника“, казва още сенаторът.

