Шестима загинаха заради облаци от прах на американска магистрала

Близо 40 до 60 коли и два камиона са участвали в катастрофата на междущатска магистрала близо до Спрингфийлд.

Катастрофите са станали и в двете посоки. Два камиона са се запалили и единият от тях може да е избухнал, каза говорител на полицията.

Повече от 30 ранени са откарани в болници в района. ОЩЕ: Десетки загинали след автобусна катастрофа в Мексико

Six dead in US highway dust cloud pile-up https://t.co/u62C8G3y6f