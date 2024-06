Слабото представяне на Байдън в дебата засенчи лъжите и неточностите на Тръмп: Business Insider

От самото начало на дебата имаше несъмнена слабост в представянето на Байдън. Според NBC той е бил настинал. Така или иначе още в отговор на първия въпрос на модератора на CNN Джейк Тапър относно икономиката, Байдън изглеждаше задъхан и набързо започна да изброява факти, като ги произнасяше неясно и от време на време дори изпускаше думи.

На моменти Байдън дори изричаше безсмислени фрази.

Още: NYT: Паника - демократите искат да сменят Байдън като кандидат за президент

Постепенно той набра скорост, стана по-енергичен, а гласът му по-малко дрезгав, но отговорите му оставаха все така неясни, което е причина Business Insider да напишат, че президентът би трябвало внимателно да премисли дали наистина си струва да участва и във втория дебат на 10 септември.

От своя страна Тръмп се възползва от слабостта на противника си, запази спокойствие и от време на време умело му нанасяше словесни удари. "Наистина не знам какво каза в края на това изречение. Не мисля, че и той знае какво каза", заяви, например, Тръмп след едно от изказванията на опонента си.

Former President Trump: "I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either." pic.twitter.com/V106E98OSy