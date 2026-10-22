The ​​Atlantic: Тръмп смята, че Украйна умишлено атакува руски петролни рафинерии, за да навреди на републиканците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска „енергийно прекратяване на огъня“ между Украйна и Русия. Според The ​​Atlantic, той дори обяви сключването му по-рано този месец, въпреки че нищо подобно всъщност не се е случило. Отбелязва се, че той е насочил целия си гняв изключително към атаките на Украйна срещу руските петролни рафинерии.

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„Той обвинява за атаките покачващите се цени на енергията, като същевременно игнорира истинската причина: способността на Иран да предизвика Съединените щати и да затвори Ормузкия проток“, пише изданието.

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Тръмп се е убедил, че ударите на Украйна по рафинериите са отчасти предназначени да подкопаят шансовете на републиканците на изборите следващия месец – и, следователно, неговите собствени – както казаха трима негови близки пред The ​​Atlantic.

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В същото време президентът игнорира атаките на Москва срещу украинската електроенергийна инфраструктура. Нещо повече, вчера – само часове след като удар с дрон в обществен парк уби шестима души, включително две деца – той омаловажи значението на руските удари срещу украинските градове, твърдейки, че Русия „не прави чак толкова много“.

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Журналистите смятат, че натискът може да се увеличи. „Помощниците на Тръмп заплашиха да прекратят доставките на оръжие, ако Киев не спре да атакува руски заводи за дизелово гориво. Тази седмица администрацията забави одобрението за трансфер на ракети, необходими за отбраната на Украйна. Миналата седмица Украйна обяви, че е спряла да получава навременни предупреждения за предстоящи атаки и е загубила пълен достъп до сателитната мрежа Starshield“, се казва в статията.

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Твърди се, че някои членове на вътрешния кръг на Тръмп предлагат да се стигне дори по-далеч – да се спре споделянето на разузнавателна информация с Украйна. „Специалната привързаност на Тръмп към Путин е очевидна от десетилетие, но настоящата вълна от подлизурство създаде допълнителни трудности за републиканците преди изборите. В рядка проява на несъгласие, някои членове на партията осъдиха решенията на президента – по-специално опитите му да отслаби закона за санкциите срещу Русия, който самият той подписа само преди месец в памет на неговия спонсор и близък съюзник, покойния сенатор Линдзи Греъм“, пише изданието.

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Бързото предателство на наследството на Греъм, казаха те, е удар за някои от колегите му от Сената: помощници от Републиканската партия заявиха, че внезапната смърт на Греъм през юли е лишила Украйна от най-пламенния ѝ защитник във вътрешния кръг на Тръмп и че никой никога не е запълнил вакантното място.

Изявленията на Тръмп

По-рано беше съобщено, че Тръмп се стреми към готовност на Украйна и Русия да сключат мирно споразумение на срещата на върха на Г-20 през декември, която ще се проведе в неговия голф клуб в Маями. За да постигне това, той е готов да принуди Киев да направи отстъпки.

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