Трюдо с убийствена ирония към Тръмп, събра възторзите на журналистите (ВИДЕО)

Канадският премиер Джъстин Трюдо явно е наясно, че изявленията и действията на американския президент Доналд Тръмп трудно могат вече да бъдат коментирани логично. Затова вместо да се впусне в обяснения на репортерски въпрос относно политиката на американския държавен глава предпочете да отговори само с една дума - с тънка насмешка, която разсмя събралите се журналисти.

Репортер се обърна към Трюдо с въпроса как би коментирал думите на външния министър на Канада Мелани Джули, която описа това, което се случва с Тръмп като "психодрама". И Трюдо отговори лаконично с брилянтно тролване - "четвъртък". Това бе достатъчно разбираемо за журналистите за това колко абсурдни са повечето действия на американския президент откакто пое поста, така че е избухнаха в смях.

😅Trudeau with the perfect burn! The Canadian Prime Minister made journalists laugh and brilliantly trolled Trump



— Minister Joly characterized what is going on with Trump as a psychodrama. How do you characterize it?



— Thursday. pic.twitter.com/fcFkGkzanU