Тръмп: Европейците губят свободата си на словото (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че европейците губят свободата си на слово, предадоха световните агенции. Този коментар дойде броени часове след като неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс обвини европейците в цензуриране на свободата на словото. Тръмп също така заяви пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, че речта на Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността е била добре приета.

🇺🇸 Trump dismissed European leaders' criticism of VP Vance’s speech at the Munich Conference, saying there’s no reason for them to be upset. “He spoke about free speech. A great speech. Free speech is truly being lost in Europe,” the U.S. president added. pic.twitter.com/PkWC0HD8dv