Портал към ада: Огромна дупка погълна два камиона (ВИДЕО)

Портал към ада се отвори по средата на голяма магистрала в Гуадалахара, Мексико. Огромната дупка – с дължина около 40 метра и ширина 10 метра, погълна два камиона и парализирайки движението в района. За щастие никой не е пострадал. Властите затвориха няколко близки улици за повече от девет часа, за да предотвратят колапс в движението. Кадри от въздуха, споделени в социалните мрежи, показват мащаба на срутването.

Причината за инцидента все още се разследва.

