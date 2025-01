Тръмп: Путин иска среща, подготвяме я (ВИДЕО)

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се подготвя среща с издирвания от Трибунала в Хага диктатор Владимир Путин, след като самият руски лидер искал това. Републиканецът, който се завръща в Белия дом на 20 януари, загатна, че може да се проведе и дискусия в тристранен формат, която да включва още китайския президент Си Дзинпин. Си вече отказа на Тръмп да присъства на церемонията по встъпването му в длъжност, след като бе получил официална покана.

Още: 10 държави могат да обявят Путин за военнопрестъпник: Как Тръмп може да хване Москва натясно

Относно Путин новоизбраният американски президент каза: „Той иска да се срещнем. Подготвяме такава среща. Имахме засилена комуникация и с президента Си. Имаме уговорени срещи с много хора“.

Donald Trump said Putin wanted to meet with him, meeting "being set up"



"He wants to meet, and we are setting it up," Trump said.



According to Trump, a trilateral meeting - with the participation of Chinese President Xi Jinping - may also take place. pic.twitter.com/53lD6A2SXA