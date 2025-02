Тръмп с шегичка: Канада ще може да запази химна си, ако стане 51-ият щат (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че ще позволи на Канада да запази химна си "О, Канада", ако стане 51-вият американски щат.

"Харесвам "О, Канада". Това е красиво нещо. Мисля, че ще трябва да го оставим за 51-ия щат", каза той в своя реч по време на вечеря на Асоциацията на губернаторите републиканци във Вашингтон на 20 февруари.

Президентът на САЩ отбеляза, че канадците са освирквали националния химн на САЩ преди хокейния мач между двата отбора в Монреал.

Той отново не пропусна да нарече канадския премиер Джъстин Трюдо "губернатор", добавяйки, че той вършел чудесна работа.

Trump: Canada.. I think they have to become the 51st state. You heard the people booing the national anthem but I think they’ll be praising it. We’ll keep O Canada for the 51st state. Governor Trudeau. pic.twitter.com/pi2CRsch0W