Тръмп си даде срок да се убеди баламосва ли го Путин, каза още за Крим и Зеленски (ВИДЕО)

Вярва ли в крайна сметка американският президент Доналд Тръмп на руския диктатор Владимир Путин, че действително иска да спре войната в Украйна и да преговаря за справедлив мир? Или Тръмп вече не вярва на Путин? А може би на Тръмп му трябва повече време да се убеди? Реално тези въпроси бяха обединени в един и отправени към американския президент.

Още: Тръмп: Путин май не иска да спре войната, разиграва ме - с него трябва да се действа различно

Отговорът на Тръмп: "Две седмици, може и малко повече" - такъв му е срокът да реши дали Путин е искрен за Украйна. И отново клишета – сега как всяка седмица умирали 3000-4000 души заради войната – от Украйна и Русия, след като Тръмп мина през числа то 2500 до 5000 само в последните няколко дни. И разбира се, че Украйна губи много хора, макар че вече от няколко седмици на фронта не се случва нищо значимо като големи промени на позиции - Още: Мир с Путин: Тръмп доказа с брутални примери, че живее във виц за Дядо Коледа (ОБЗОР – ВИДЕО)

На въпрос дали украинският президент Володимир Зеленски е готов да предаде Крим, Тръмп отговори утвърдително: "Да, така мисля". И пак повтори, за пореден път, че Барак Обама е предал Крим без нито един изстрел. "Това е войната на Байдън" - отново и отново познати повторения.

Същевременно Тръмп обяви, че никога не е имал истинско влошаване на отношенията си със Зеленски, имало спор на 28 февруари в Овалния кабинет на Белия дом между двамата, защото "не се съгласих с нещо, което той каза" (бел. ред. - нямаше уточнение какво е нещото: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО). Зеленски е в много трудна ситуация, бори се с много по-голяма сила (Русия), констатира американският президент и пак изрече лъжата, че САЩ дали на Украйна 350 млрд. долара военна помощ. "Мисля, че Зеленски е по-спокоен, разбира каква е картината и мисля, че иска да направи сделка", заяви президентът на САЩ – Още: Тръмп изведнъж се сети: САЩ са оказали помощ на Украйна не за 300, а само за 100 млрд. долара

Journalist: "Is Zelensky ready to give up Crimea?"

Trump: "I think so. Don’t talk to me about Crimea, talk to Biden and Obama."



Trump’s talking out of his butthole again... Meanwhile, he’s "disappointed" by Russian strikes and says he’ll answer whether he trusts Putin in two… pic.twitter.com/fJoT3jov1v