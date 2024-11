Едно от пропагандните оръжия на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин намери смъртта си. Става въпрос за американеца Скот Бенет - заедно с такива като Скот Ритър той беше използван от кремълската пропаганда, за да се създават внушения как Русия била "принудена" да нападне Украйна.

Бенет работеше в руската пропагандна медия RT, чийто главен редактор е Маргарита Симонян. RT има забрана да работи в Европа - може единствено да прави интервюта и да събира данни за журналистически материали, но не и да ги излъчва в рамките на ЕС:

За смъртта на Бенет се изказа и самата Симонян, според която американецът нямало как да умре по естествени причини, защото бил на 46 години. "Никога никъде не е споменавал, че е болен от нещо. Изобщо. Преди две седмици той все още беше в страхотна форма. И внезапно, неочаквано, той умира от рак, който никога не е имал, според свидетелствата на многото му различни приятели", написа тя в канала си в Телеграм.

Именно Бенет беше "западното лице", което говореше и разпространяваше лъжливи и налудничави опорни точки като тази за "биолабораториите в Украйна":

An American propagandist for Russia Today, who claimed there were "biolabs in Ukraine developing biological weapons against Slavs", among other things, has died. Scott Bennett had previously requested Russian citizenship. Despite all this, he passed away in satanist California. pic.twitter.com/USTtMPPhrX — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 23, 2024

Скот Бенет често е критикувал американските власти, включително за помощта за Украйна. Той също така смята, че Донбас исторически принадлежи на Русия.

На Запад няма свобода на словото

Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков стигна нови висоти в плоските лъжи. Той директно каза, че на Запад свобода на словото няма - след като в Русия специално измислиха цяло законодателство за "чуждестранни агенти", за да блокират ефективно масови информационни източници, които не следват линията на режима на Путин.

Имало обаче на Запад и "журналисти", които опитвали "да анализират ситуацията" от всички ъгли и Кремъл работел с такива - явно като Бенет:

According to Peskov, there is no "freedom of speech" in the West. Apparently, only those publications that speak flatteringly about Russia are considered free.



By the way, on November 12, the Russians, without evidence, sentenced 67-year-old pediatrician Nadezhda Buyanova to 5.5… pic.twitter.com/tHM3omrcx0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 23, 2024

На този фон - тази нощ имаше взривове в ТЕЦ-а в Новочеркаск, но първоначално появили се данни за това в руски източници бяха бързо изтрити: