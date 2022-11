Ураганът Никол погуби двама души във Флорида

До 350 000 домове и предприятия във Флорида вчера бяха без ток, след като бурята се стовари върху атлантическото крайбрежие близо до Веро Бийч като ураган с нестихващи ветрове със скорост от 120 км/ч. Категорията на Никол бе понижена от ураган до тропическа буря след като навлезе във вътрешността на страната.

"Готови сме и разполагаме с ресурси за действия по справяне с нуждите след бурята", заяви губернаторът на Флорида Рон Десантис на пресконференция. "Това все още е голяма буря и тя оказва влияние върху голяма част от щата. Ветровете са основното притеснение при Никол".

Кевин Гътри, директор по управление на извънредните ситуации във Флорида, вчера предупреди жителите да останат на закрито, дори и ако окото на Никол е преминало. "Има силни ветрове и потенциал за торнадо", каза той.

The amount of beach erosion from Ian and Nicole is mind boggling. We’ve taken some hits, but we’ve never seen anything like this. pic.twitter.com/6xRucgBW3D