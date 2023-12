Война за петрол в Латинска Америка: Засега напрежението намаля

Става въпрос за 160 000 кв. километра, богати на залежи на петрол - те са част от Гвиана, но има спор по въпроса, включително пред Международния съд в Хага. Спорът ескалира след откриването на нови петролни залежи от американския гигант Exxon - до 2027 година се очаква добивът на петрол от Гвиана да се утрои, до 1,2 млн. барела дневно. Exxon вече заяви, че няма намерение да напуска Гвиана и ще работи съгласно договора си със страната.

Сега Мадуро и Али се договориха държавите им "да не използват сила една срещу друга при никакви обстоятелства" и "да се въздържат от думи и дела, които ще ескалират всеки конфликт или несъгласие". Споровете ще се решават според международното право, само че Венецуела не признава Международния съд в Хага. Али изрично подчерта, че Гвиана не търси война, но ще направи всичко по силите ѝ и с помощта на международните ѝ партньори да се защити. Мадуро пък каза, че срещата е била ползотворна.

Предстои нова среща между двете страни - в Бразилия, след 3 седмици. Сегашната среща беше в Сейнт Винсент и Гренадини, като участва и Карбиският политически и икономически съюз, Бразилия (тя има граница с Гвиана точно при Есекибо), Колумбия, ООН и Обществото на латиноамериканските и карибските държави.

