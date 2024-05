Връзвате ръцете на Украйна да се защити: Виден конгресмен притисна Блинкен (ВИДЕО)

Откакто Русия отвори нов фронт - в Харковска област, настояванията от украинска стана западните оръжия да могат да се ползват за удари на руска територия се засилват. Причината е проста - руската армия стреля с ракетни установки от своя територия по цели в Украйна, като така разчиства и подпомага своята пехота на украинска земя без да се опасява, че руските артилерийски позиции ще бъдат застрашени например от ракети ATACMS или друго западно оръжие.

Именно това показа Маккол на карта на заседание на комисията по отбрана. "Украйна не може да отвърне и да се защити - вашата администрация връзва ръцете на Украйна, не както в Израел, и Украйна се бие все едно с една ръка", заяви конгресменът, говорейки на Блинкен.

"Украйна трябва да вземе и ще вземе своите решения", отвърна клиширано Блинкен и тогава Маккол му отвърна, че Джейк Съливан и американската администрация спъват Украйна и че тя не може да спечели срещу Русия по този начин.

